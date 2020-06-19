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19.06.2020 - 14:46 |

Yıldırım isabet eden genç kız toprağa verildi

Kütahya'da çardakta oturduğu esnada yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Bartın İslami İlimler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Seda Öztürk doğduğu köyde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yıldırım isabet eden genç kız toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde Kütahya merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde evin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım, yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan Seda Öztürk'e isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.

Bartın İslami İlimler Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Seda Öztürk’ün cenazesi bugün hastane morgundan evine getirilip helallik alındı.

Genç kızın cenazesi Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazının kılınması ve toprağa verilişi esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Köy İmamı Faruk Kutlu genç kızın, ilim yolunda tahsil ederken hayatını kaybettiğini, bu nedenle şehit hükmünde olduğunu belirterek, ”Allah bu genç kızımızı Peygamberimize komşu eylesin” dedi.

Öztürk ailesinin ilk çocuğunun da yıllar önce kuyuya düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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