Yıldızlar nasıl ortaya çıkar? Yıldızların özellikleri

Bir yıldızın oluşumu yani doğum süreci milyonlarca yıl alabilmektedir. Oldukça büyük gaz ve molekül bulutları arasında yoğun kütle çekimsel rekabet gerektirmektedir.

Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Evrimsel süreçte yıldızların oluşumları her zaman merak ve ilgi konusu olmuştur. Geçmişten günümüze astronom ve astronotların da yapmış oldukları çalışmalar neticesinde daha rahat bilgiler elde edinebilmekteyiz.

Yıldızlar, gaz ve toz bulutlarının birleşmesiyle meydana gelirler. Bu gazların yaklaşık olarak %75'e yakın bir kısmı hidrojen gazından oluşurken, % 25'lik kısım ise helyum gazından meydana gelmektedir. Yıldızlar bulutsu yani 'Nebula' adı verilen dağınık molekül gruplarının gök olayları sonucunda ( yıldızların

ölümü, patlamalar gibi) daha fazla enerji çekmesi ve bu kütlesel çekimden dolayı daha fazla ısınması sonucunda toz ve gaz bulutları sıkışarak yıldızı meydana getirir.

Yıldızlar, canlılık faaliyeti göstermezler. Buna karşın yıldızlar doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Yıldızların doğum süreci nebulalarda oluşurken, ölümleri de patlamalar halinde gerçekleşir. Astronomide bu olaya 'Süpernova' yani yıldız ölümü denmektedir.

Yeni oluşan yıldızların kendi enerjilerini üretebilmeleri için Dünya'mızda kullanılan ölçü birimleriyle milyon yılların geçmesi gerekmektedir. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.

Kuyruklu Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Kuyruklu yıldızların diğer adı kirli kar topudur. Kuyruklar aslında birer yıldız değildir. Yapılarında bulunan azot elementi sayesinde buz oluşturur. Bu buz yapı Güneş'in yörüngesine yaklaştığında buz şeklinde bulunan azot ısınarak erir ve dışarıya doğru püskürür.