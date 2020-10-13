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13.10.2020 - 22:56 | | DHA

Yılın En'leri Zirvesi'nde Demirören Medya'ya 4 ödül birden

Ankara'da, 13'üncüsü düzenlenen geleneksel 'Yılın En'leri Zirvesi Ödül Töreni'nde Demirören Medya ailesi, 4 dalda birden ödül aldı

Ekonomize Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '13'üncü Yılın En'leri Zirvesi Ödül Töreni' The Green Park Otel'de gerçekleşti. Medya, spor, sanat gibi alanlardan pek çok kurum ve kişinin ödüllendirildiği törende, Demirören Medya ailesi 4 dalda birden ödüle layık görüldü.

'Yılın En Başarılı Haber Ajansı Ödülü'nün sahibi, Demiören Haber Ajansı (DHA) oldu. DHA Ankara muhabirlerinden Haluk Karaaslan, kurumu adına ödülü teslim aldı. 'Yılın Başarılı Kadın TV Programcısı Ödülü'ne Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk programcısı Hande Fırat, 'Yılın Başarılı Erkek Haber Muhabiri Ödülü'ne İtalya'da yetimhanedeki bir çocuğun kurtulmasına vesile olan haberiyle Kanal D Haber'den İbrahim Konar ve 'Yılın En İyi Magazin Programı Ödülü'ne Magazin D programı seçildi.

Yılın Enleri Zirvesinde Demirören Medyaya 4 ödül birden


Törende ayrıca, 'Engel Tanımayan Başarı Ödülü'ne Ampute Futbol Milli Takımı layık görüldü.

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