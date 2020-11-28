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28.11.2020 - 16:40 | | DHA

Yine aynı yer, yine anı manzara

İstanbul Bayrampaşa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu. Aynı AVM geçtiğimiz hafta restoranlar önünde oturarak yemek yiyenlerle gündeme gelmişti.

Yine aynı yer, yine anı manzara

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile  koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti.

Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı. İçeride yemek yemelerine izin verilmeyenler AVM önünde karınlarını doyurdu.

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İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.

Yine aynı yer, yine anı manzara

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