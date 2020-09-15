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15.09.2020 - 07:23 |

YKS ek tercih 2020 ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite ek yerleştirme için heyecan dorukta...

YKS ek tercih süreci için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından uygulanan YKS'nin ek tercih işlemleri yine ÖSYM tarafından alınacak. Üniversite ek yerleştirme tercihinde bulunarak istediği üniversiteye gitmek için çabalayan adaylar sabırsızlanıyor. Peki YKS ek tercih 2020 ne zaman? Üniversite ek yerleştirme için tercih tarihleri duyuruldu mu? İşte 2020-2021 Eğitim yılı için meraklanan üniversite adaylarının bilmesi gerekenler...

YKS ek tercih 2020 ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite ek yerleştirme için heyecan dorukta...

2019 Yılının üniversite sınavına giren öğrenciler, tercih işlemlerini tamamladı ve puanlarına göre tercih listesinde yer alan okullardan birine yerleşti. Kimi öğrenci ise ilk yerleştirme işlemlerinde ne yazık ki açıkta kaldı. Önümüzdeki yıl için üniversiteye gitmeye kararlı olan adaylar ise YKS ek tercih tarihleri hakkında arayışa koyuldu. Peki YKS ek tercih 2020 ne zaman? ÖSYM, üniversite ek yerleştirme için tercih tarih verdi mi?

YKS EK TERCİH 2020 NE ZAMAN?

YKS ek tercih için henüz bir tarih duyurulmadı. YKS ek tercihler için tarih aralığı verildiğinde haberimizin içerğinde yer alacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

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