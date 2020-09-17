YKS ek tercih 2020 saat kaçta başlıyor? YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS 2020 oturumlarına katılım sağlayan adaylar, 27-28 Haziran'da sınavlarını tamamladı. Ardından 27 Temmuz'da sonuçları açıklandı ve üniversite tercih süreci başladı. Sınav başarı puanlarına ve sıralamalarına göre üniversitelere yerleşen adayların okul kayıt süreleri de sona erdi. Şimdilerde YKS tercih sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere şans tanınacak. YKS ek tercih işlemleriyle birlikte üniversitelerdeki boş kontenjanlar doldurulmayı amaçlanıyor. Peki YKS ek tercih 2020 ne zaman başlıyor?

YKS EK TERCİH 2020 SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemlerinin saat kaçta erişime açılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerinin başladığına yönelik duyuru yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Peki YKS ek tercih işlemleri bugün başladıktan sonra ne zaman sona erecek?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında,

'Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim' dedi.

Dün ÖSYM Başkanı tarafından yapılan bu duyuru, üniversite adaylarını harekete geçirdi. İlk tercih sürecinde üniversiteye yerleşemeyen adayları ilgilendiren YKS ek tercihlerinde üniversitelerin boş kontenjanlarına öğrenci yerleştirilecek. Yine YKS puanı ve sıralamaya göre öğrenciler alınacak.