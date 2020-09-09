YKS ek tercihler hala başlamış değil. Hal böyle olunca adaylar sürekli bilgi almak için arayış içerisinde oluyor. Sürekli akıllarda YKS ek tercih başvuruları başladı mı? Ne zaman başlıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin en geç 11 Eylül Cuma gününe kadar başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine aynı tarihlerde ilan edilmesi öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578