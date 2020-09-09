09.09.2020 - 21:00 |
YKS ek tercih başvuruları başladı mı? Ne zaman başlıyor?
YKS ek tercihler için gün sayılıyor ve ÖSYM'nin resmi sitesi sürekli olarak kontrol ediliyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihlerle hayali olan üniversiteye kayıt yaptırmak istiyor.
YKS ek tercihler hala başlamış değil. Hal böyle olunca adaylar sürekli bilgi almak için arayış içerisinde oluyor. Sürekli akıllarda YKS ek tercih başvuruları başladı mı? Ne zaman başlıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin en geç 11 Eylül Cuma gününe kadar başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine aynı tarihlerde ilan edilmesi öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI
Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749
Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578
Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.