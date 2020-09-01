YKS ek tercih ne zaman başlıyor? Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

Üniveriste adayları YKS ek tercihlerini bekliyor. İlk yerleştirme sonuçlarından umduğunu bulamayanlar, ek tercih tarihini araştırıyor. Dillerden düşmeyen soru ise YKS ek tercih ne zaman başlıyor? şeklinde... İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin 7 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine haftaya pazartesi belli olması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578



