01.09.2020 - 11:15 |
YKS ek tercih ne zaman başlıyor? Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları sabırsızlıkla YKS ek tercihler tarihlerini bekliyor. Boş kontenjanları öğrenmek isteyen binlerce kişi YKS ek tercih ne zaman başlıyor? diye soruyor.
Üniveriste adayları YKS ek tercihlerini bekliyor. İlk yerleştirme sonuçlarından umduğunu bulamayanlar, ek tercih tarihini araştırıyor. Dillerden düşmeyen soru ise YKS ek tercih ne zaman başlıyor? şeklinde... İşte ayrıntılar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin 7 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine haftaya pazartesi belli olması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI
Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749
Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578