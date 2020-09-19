YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih 2020 ne zaman bitiyor? İşte kılavuz...

17-23 Eylül 2020 tarihinde alınacak olan YKS ek tercih işlemleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Üniversite tercihinde bulunan her aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM2nin yayımladığı YKS ek tercih kılavuzunda, sonuçların açıklanacağı tarih belirtiliyor mu? İşte YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Fakat YKS ek tercihlerinde üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin üniversite kayıt tarihleri 5-9 Ekim 2020 arasında. Dolayısıyla YKS ek tercih sonuçlarının en geç Eylül ayının son haftası açıklanması gerekiyor.

YKS EK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2020-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.)

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*



* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) *Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.