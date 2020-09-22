YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatacak?

YKS tercihleri başarılı olamayanlar ek tercihler için kolları sıvadı. Ek tercihler devam ediyor, adaylar ise bir üniversiteye yerleşmeyi umut ediyor. Bu nedenle YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu bir hayli yöneltiliyor. Öte yandan henüz başvuru yapmayanların dillerindeki soru ise aşvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatacak? şeklinde...

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih verilmedi. Geçen sene sonuçlar son başvuruların üzerinden 8 gün geçince açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl gözler 1 Ekim tarihlerinde...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ

YKS ek tercih başvuru ücreti olarak 20 lira belirlendi.

– Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

– ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

* Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.