Bugün için beklentiler arttı! 2020 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçlarının eli kulağında... Tercihlerin her an açıklanabilir olması sebebiyle adaylar sürekli olarak ÖSYM'nin sitesini kontrol ediyor... Bugün itibarıyla ekim ayına girmiş olduğumuz için heyecan katsayısı bir hayli yükselmiş durumda... Peki bir açıklama geldi mi?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih verilmedi. Geçen sene sonuçlar son başvuruların üzerinden 8 gün geçince açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl gözler 1 Ekim tarihlerinde...

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.