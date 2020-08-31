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31.08.2020 - 09:43 |

YKS ek tercihler ne zaman 2020 başlıyor? YKS ek tercih nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

YKS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Üniversite adayları hangi okula yerleştiğini öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sisteminden okuyacağı üniversite öğrendi. Kimi öğrenci ise ilk tercih işlemlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. YKS ek tercihleri beklemeye karar verenler, YKS ek tercihler ne zaman 2020 aramasına cevap arıyor. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte kılavuzda yer alan bilgiler...

YKS ek tercihler ne zaman 2020 başlıyor? YKS ek tercih nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmek isteyen adaylar, YKS ek tercih işleminde bulunmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM tarafından alınacak olan YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlıyor, YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2020 BAŞLIYOR?

YKS ek tercih işlemlerinin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. ÖSYM, YKS ek tercih tarihlerini açıkladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri de ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır

    Çocuğa adres sordular, mahalleliden dayak yedilerEsenyurt’ta halı yıkama işi yapan iki şahıs, halı teslim etmek için gittikleri adreste, binayı bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Binayı göstermek için arabaya binen çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacılara meydan dayağı attı. Yaşanan arbede ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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