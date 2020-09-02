YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM, YKS ek tercihler için tarih verdi mi?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin başvurabileceği YKS ek tercih tarihleri için büyük merak ve heyecan yaşanıyor. ÖSYM tarafından alınacak olan YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? İlk yerleştirme işlemlerinde açıkta kalan öğrencilerin bilmesi gerekenleri haberimizde derledik.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih tarihleri henüz belirlenmedi. YKS ek tercihleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.