YKS ek yerleştirme son gün ne zaman, tercih nasıl yapılır? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de son buluyor. Tercihlerin bitmesine 2 gün kala işlemleri son günlere bırakanlar ek tercihlerin nasıl yapılacağına odaklanmış durumdalar... Öte yandan tercihlerini bitirenler YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltiyor.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih verilmedi. Geçen sene sonuçlar son başvuruların üzerinden 8 gün geçince açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl gözler 1 Ekim tarihlerinde...