YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavına girecek adaylar son gelişmeleri takip ediyorlar. YKS'ye 2 haftadan az bir zaman kaldı. Üniversite sına için gerim sayım yapılırken corona virüs vaka sayısındaki artış sınavın yapılacağı tarihi etkileyip etkilemeyeceği adaylar tarafından araştırılıyor. İşte YKS'nin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili son bilgiler...

YKS ERTELENECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde YKS giriş belgeleri erişiöme açıldı. Sınavın erteleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİNE NASIL BAKILIR?

ÖSYM, dün şu duyuru gerçekleştirdi:

"2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!