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20.06.2020 - 23:05 |

YKS ertelenecek mi, yapılacak mı? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman?

Bugün corona virüs gölgesinde LGS sınavı gerçekleşti. 1 hafta sonra ise üniversite adaylarını ilgilendiren YKS var. Artan vaka sayıları endişeyi körüklerken 'YKS ertelenecek mi, yapılacak mı? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman?' soruları artmış durumda...

YKS ertelenecek mi, yapılacak mı? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman?

Haftalardır beklenen LGS sınavı sorunzu şekilde yapıldı. Sıra geldi YKS'ye... Corona virüs vaka sayıları artarken üniversite adayları ve aileleri 'YKS ertelenecek mi, yapılacak mı? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman?' sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den veya kuruldan yapılan resmi bir açıklama yok. Herhangi bir son dakika gelişmesi olmadığı sürece YKS sınavı 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Selfie çekmek isterken 30 metrelik uçruma yuvarlandıAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, deniz kenarındaki uçurumda selfie çekmeye çalışan Dilara Ayağa (16), yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan genç kız, tedaviye alındı.
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