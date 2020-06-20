Haftalardır beklenen LGS sınavı sorunzu şekilde yapıldı. Sıra geldi YKS'ye... Corona virüs vaka sayıları artarken üniversite adayları ve aileleri 'YKS ertelenecek mi, yapılacak mı? TYT-AYT-YDT sınavı ne zaman?' sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den veya kuruldan yapılan resmi bir açıklama yok. Herhangi bir son dakika gelişmesi olmadığı sürece YKS sınavı 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek.