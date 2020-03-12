20-21 Haziran tarihlerinde yüz binlerce üniversite adayı YKS'ye girecek. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken sürecin ilk aşaması tamamlandı. Fakat başvuru yapmayanlar için bir şans daha bulunuyor. Şimdi başvuru yapmayanlar YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS sınavı ne zaman? diye soruyor.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHLERİ

YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları YKS geç başvuru ücreti olarak 105 TL yatıracak.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.