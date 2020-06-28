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28.06.2020 - 14:31 | | İHA

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yedi, cevabı şoke etti!

Sakarya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle getirilen 9 saatlik kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan bir vatandaş, ceza yemekten kurtulamadı. Hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan hem de yüksek sesle müzik dinlemekten 2 ayrı ceza yiyen vatandaş, muhabirin ismini ve soy ismini sorduğu esnada verdiği ‘Fena’ cevabı ile adeta şaşkına çevirdi.

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yedi, cevabı şoke etti!

Dünya’da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya’da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Tüm Türkiye’de ise 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kısıtlamalar kapsamında Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Yeni Cami önünde kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan Levent B. isimli vatandaşı polis ekipleri durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, aracında yüksek sesle müzik dinleyen vatandaşa polis ekipleri 2 ayrı ceza yazdı.

VERDİĞİ CEVAP ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanan vatandaş aracına yöneldiği esnada ise İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin kendisine yönelttiği sorulara verdiği cevaplarla şaşkına çevirdi. Yediği ceza sonrasında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Levent B., “Saçma geldi bana biraz, insanların hepsi dışarıda sokakta ama ben ceza yiyorum. Neden çünkü müzik sistemim var diye. Çok da yüksek sesle dinlemiyordum müziği” diyerek bölgeden ayrılmak isterken muhabirin kendisine ismini soy ismini sormasına verdiği ‘Fena’ cevabıyla ise şaşkınlık oluşturdu.

Yanan suyu görenler gözlerine inanamıyorDÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
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