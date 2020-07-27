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27.07.2020 - 13:23 | | AA

ÖSYM, YKS istatistiklerini açıkladı! TYT, AYT, YDT baraj puanlarına göre yüzdelikler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3,  YDT'de 5 birinci çıktı.

ÖSYM, YKS istatistiklerini açıkladı! TYT, AYT, YDT baraj puanlarına göre yüzdelikler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan  2020-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 424  bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon  295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1  milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adaydan da  105 bin 579'u sınava girdi.

AYT'ye katılanlardan 1 milyon 672 bin 309'unun YDT'ye girenlerden ise  105 bin 573'ünün sınavı geçerli sayıldı.

BARAJ PUANLARINA GÖRE YÜZDELİKLER

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 77,32'sı barajı geçerek 150 veya  üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 81,12'si 150 ve üzerinde puan alırken,  erkeklerin yüzde 73,57'si barajı geçti.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı  geçerek 170 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 83,02'si, eşit ağırlıkta  yüzde 73,26'sı barajı geçti.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma  başarısı gösterdi.

YKS PUAN DAĞILIMI

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit  ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT'de 5 birinci çıktı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen  puanlara göre, TYT'de 48, AYT sayısalda 150, AYT sözelde 3, AYT eşit ağırlıkta 8  ve dilde 21 aday, 550 ve üzerinde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 295 bin 890 adayın testlerdeki  ortalama net sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 14,288 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 7,788  ortalama, temel matematik 40 soruda 5,556 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,668  ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 672 bin 309 adayın  ortalama net sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799 ortalama, tarih-1 10 soruda  1,436 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 1,576 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,489  ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,732 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda  2,298 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6  soruda ortalama 0,652, matematik 40 soruda ortalama 7,584, fizik 14 soruda 1,082  ortalama, kimya 13 soruda 1,416 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,309 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 1733  adayın ortalaması 30,573, Arapça oturumuna katılan 3 bin 359 adayın ortalaması  36,110, Fransızca oturumunda yer alan 710 adayın ortalaması 31,512, İngilizce  oturumuna giren 99 bin 356 adayın ortalaması 31,467, Rusça oturumundaki 415  adayın ortalaması ise 37,164 olarak hesaplandı.

 

 

 

Ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyorKonya’nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar (50), "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik." dedi.
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