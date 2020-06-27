27.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
YKS kısıtlamasından turistler muaf olacak
İçişleri Bakanlığı, “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesini ek kararlarla güncelledi. 27-28 Haziran’da yapılacak YKS kapsamında bugün saat 09.30-15.00 arasında ve yarın 09.30-18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı hatırlatılan genelgede, valiliklere gönderilen ek yazı ile istisna kapsamına yerli ve yabancı turistler ile sınav yapılacak okul ve merkezlerin çevresindeki kırtasiyeler ile buralarda çalışanlar da eklendi.
Ek genelge ile yerli ve yabancı turistler ile turistik faaliyetler hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Buna göre, önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama, tur rezervasyonları yaptırmış yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma veya özel araçlarıyla gidebilecek, plajlardan (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları)yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.