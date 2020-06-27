YKS kısıtlamasından turistler muaf olacak

Ek genelge ile yerli ve yabancı turistler ile turistik faaliyetler hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Buna göre, önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama, tur rezervasyonları yaptırmış yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma veya özel araçlarıyla gidebilecek, plajlardan (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları)yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.