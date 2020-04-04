YKS konuları neler? Konular güncellendi! İşte 12.sınıf konuları 2020...

YKS konuları neler? sorusunun yanıtı YKS'ye girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. 12. sınıf derslerine ait konu, kazanım ve açıklamaların güncellendiği MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı açıkladı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler bu güncelleme ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki 2020 YKS konuları neler?

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan "2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı."

12.SINIF DERSLERİNE AİT KONU,KAZANIM VE AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENDİĞİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020