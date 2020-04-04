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04.04.2020 - 17:21 |

YKS konuları neler? Konular güncellendi! İşte 12.sınıf konuları 2020...

Corona virüsü önemleri nedeniyle uzaktan eğitime geçildi ve YKS 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. Öğrenciler YKS'de çıkacak konular ile ilgili detayları merak ediyorlar. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından YKS 12.sınıf derslerine ait konu, kazanım ve açıklamalar güncellendi. Peki 2020 YKS konuları neler?

YKS konuları neler? Konular güncellendi! İşte 12.sınıf konuları 2020...

YKS konuları neler? sorusunun yanıtı YKS'ye girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. 12. sınıf derslerine ait konu, kazanım ve açıklamaların güncellendiği MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı açıkladı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler bu güncelleme ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki 2020 YKS konuları neler?

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan "2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı."

12.SINIF DERSLERİNE AİT KONU,KAZANIM VE AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENDİĞİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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