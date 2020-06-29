YKS Mabel Matiz sorusu nedir? İşte Fırtınadayım şarkı sözleri...

YKS maratonu TYT-AYT ve YDT oturumlarının gerçekleştirilmesi ile tamamlandı. YKS Türkçe testinde yer alan Mabel Matiz ile ilgili sorunun detayları ise sosyal medyada gündeme geldi. YKS'de yer alan 'Fırtınadayım' şarkısının sözleri araştırılmaya başlandı.

YKS'DE ÇIKAN MABEL MATİZ SORUSU NEDİR?

“‘Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?”

FIRTINADAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam

Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma

Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli

Ayrılık tükenmeli

Bu savaş tükenmeli

En başa dönülmeli