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29.06.2020 - 13:50 |

YKS Mabel Matiz sorusu nedir? İşte Fırtınadayım şarkı sözleri...

YKS sınavı hafta sonu gerçekleştirildi. YKS'de Mabel Matiz'in şarkısı ile ilgili soru sosyal medya gündeme gelen konular arasında yer aldı. YKS'de Mabel Matiz'in 'Fırtınadayım' şarkısının sözlerine yer verildi. Peki YKS Mabel Matiz ile ilgili soru nedir?

YKS Mabel Matiz sorusu nedir? İşte Fırtınadayım şarkı sözleri...

YKS maratonu TYT-AYT ve YDT oturumlarının gerçekleştirilmesi ile tamamlandı. YKS Türkçe testinde yer alan Mabel Matiz ile ilgili sorunun detayları ise sosyal medyada gündeme geldi. YKS'de yer alan 'Fırtınadayım' şarkısının sözleri araştırılmaya başlandı.

YKS'DE ÇIKAN MABEL MATİZ SORUSU NEDİR?

“‘Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?”

FIRTINADAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam
Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma
Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli
Ayrılık tükenmeli
Bu savaş tükenmeli
En başa dönülmeli

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