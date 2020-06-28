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28.06.2020 - 17:20 | | DHA/İHA

YKS nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahile akın etti!

Antalya’da Yükseöğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutuldu. Sahile gelen turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde de, sahilleri doldurup, tatilciler sıcak havanın keyfini çıkardı.

YKS nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahile akın etti!
YSK nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahilleri doldurdu!
YSK nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahilleri doldurdu!
YSK nedeniyle kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahilleri doldurdu!
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İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre YKS nedeniyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizm kentinde bazı tatilciler denize girip serinlemeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti

7 kilometrelik sahilin sadece tatilcilere kalmasından dolayı sahildeki boşluklar dikkat çekti.

MUĞLA

Bu kararın üzerine Bodrum'daki tatilciler de denize koştu. Yaklaşık 32 derece sıcaklıkta sahilleri dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Kalabalığın en yoğun olduğu noktalardan biri de Gündoğan Halk Plajı oldu. Hemen her yaştan turist sahili doldurdu. Turistlerden kimi şezlongda uzanarak dinlendi, kimi ise yüzerek denizin keyfini çıkardı. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun maske kullanmadığı görüldü.

 

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