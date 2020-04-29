YKS gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Corona virüsü salgını nedeniyle birçok sınav tarihinde değişikliğe gidilmişti. Ertelenen sınavlar arasında YKS de yer almıştı. YKS ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. YKS'nin tarihinin öne çekileceği ile ilgili iddialar gündemde konuşuluyor. Peki YKS öne mi çekildi, geri mi alınacak? YKS son durum nedir?

2020 YKS NE ZAMAN?

Corona virüsü nedeniyle birçok sınavın tarihi ertlenmişti. Senenin başında YKS sınav takviminde 20-21 Haziran tarihinde yapılacaktı. Corona virüs salgının Türkiye'ye gelmesi sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) corona virüs önlemleri kapsamında 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapmıştı. 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS, corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye ertelenmişti.



YKS ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

25-26 Temmuz tarihine ertlenen YKS'nin öne çekileceği ile ilgili iddialar gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ise bu iddianın doğru olup olmadığını araştırıyor. YKS'nin tarihinin öne çekileceği ile ilgili resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.