YKS puan hesaplama 2020 sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS 2020 için geri sayım başladı. Bu yıl 2.5 milyon kişinin gireceği YKS 2020 sınavı corona gölgesinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav heyecanı yaşadıktan sonra sınavı sonucu ve tercih dönemini beklemeye başlayacaklar. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının açıklancağı tarih belli oldu.

YKS SINAV SONUÇLARI - OTURUM SAATLERİ

3 oturumdan oluşan YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde öğrencilere ilan edilecek. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15'te 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15'te 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45'te yapılacak.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada baraj puanın düştüğünü açıklamıştı. Corona nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanın sadece bu yıl ile sınırlı kalması şartıyla 170’e çekildi. TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin 30 dakika daha uzatıldığını açıklamıştı.

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

27 - 28 tarihlerinde Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge şöyle:

İçişleri Bakanlığı, sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı;

"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM BAŞKANINDAN UYARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz" uyarısı yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından YKS ile ilgili paylaşımda bulundu. Kovid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgi veren Aygün, adaylara YKS ile ilgili son uyarılarını yaptı. Aygün, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020-YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) Pazar günü saat 10.00’da, üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise Pazar günü saat 15.30’da yapılacağını hatırlattı.

'EN FAZLA BİR YAKININIZ İLE GELİN'

Adaylara TYT'de 120 soru için 165 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verileceği hatırlatan Aygün, sınav merkezlerinde Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacaktır. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır."

Adaylardan sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmalarını isteyen Aygün, "Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısını yaptı.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan ÖSYM, YKS’ye girecek adaylar için açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilişkin de duyuru yaptı. Adaylardan TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfuz cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Başkanlığın web sitesinde yayınlanan listedeki il ve ilçe müdürlükleri 27 Haziran Cumartesi günü 07.00 ile 17.00, 28 Haziran Pazar günü ise 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık olacak. Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘geçici kimlik belgesi’ düzenlenecek.