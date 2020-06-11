11.06.2020 - 09:52 |
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS giriş belgesi erişime açıldı mı?
YKS için geri sayım devam ediyor. Haziran ayın gerçekleşecek olan sınav öğrenciler hazırlanmaya devam ediyor. Üniversite kazanmak isteyenlerin girdiği YKS'ye az bir zaman kala adaylar sınav yerlerin açıklanacağı günü bekliyorlar. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS; TYT, AYT VE YDT oturumlarından oluşuyor. YKS'ye az bir zaman kala heyecan dorukta. Sınav için hazırlıklara devam eden adaylar YKS sınav giriş yerleri ve belgelerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. İşte YKS sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ile ilgili detaylar...
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 YKS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte ayrınılar haberde yer alacak.
YKS NE ZAMAN?
YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45