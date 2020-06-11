YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS giriş belgesi erişime açıldı mı?

YKS; TYT, AYT VE YDT oturumlarından oluşuyor. YKS'ye az bir zaman kala heyecan dorukta. Sınav için hazırlıklara devam eden adaylar YKS sınav giriş yerleri ve belgelerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. İşte YKS sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ile ilgili detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte ayrınılar haberde yer alacak.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45