YKS sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı! TIKLA- TYT-AYT-YDT cevap anahtarı görüntüle
YKS sınav soru ve cevapları yayımlandı. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının ilk oturumu Cumartesi günü gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testine, Türkçe Testinde sorulan Mabel Matiz sorusu damga vurdu. Pazar günü Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testi gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından merak içerisinde sınav soru ve cevapları için araştırmalarına başlayan adaylar için sevindiren haber akşam saatlerinde ÖSYM tarafından geldi. ÖSYM sınav soru ve cevaplarını erişime açtığını duyurdu....
Üniversite sınavına giren adayları yakından ilgilendiren YKS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Üniversite sınavı bu yıl corona virüs gölgesinde tamamlandı. Maske ve sokağa çıkma yasağı tedbirleri alınarak 81 ilde gerçekleştirilen YKS sınavlarına 2 milyondan fazla öğrenci katılım sağladı. 27 Haziran Cumarttesi günü gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testinin ardından 28 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Merak edilen sorunun yanıtı akşam saatlerinde ÖSYM tarafından geldi. YKS sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı
YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
YKS sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde adayların erişimine açıldı.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları ÖSYM tarafından 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar açıklandığı anda adaylar YKS sonuçlarına sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler