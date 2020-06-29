YKS sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı! TIKLA- TYT-AYT-YDT cevap anahtarı görüntüle

Üniversite sınavına giren adayları yakından ilgilendiren YKS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Üniversite sınavı bu yıl corona virüs gölgesinde tamamlandı. Maske ve sokağa çıkma yasağı tedbirleri alınarak 81 ilde gerçekleştirilen YKS sınavlarına 2 milyondan fazla öğrenci katılım sağladı. 27 Haziran Cumarttesi günü gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testinin ardından 28 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Merak edilen sorunun yanıtı akşam saatlerinde ÖSYM tarafından geldi. YKS sınav soru ve cevapları adayların erişimine açıldı

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

YKS sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde adayların erişimine açıldı.

TYT SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYT SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YDT SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları ÖSYM tarafından 28 Temmuz tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar açıklandığı anda adaylar YKS sonuçlarına sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler