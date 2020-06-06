YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS ne zaman 2020?

YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS'ye adım adım yaklaşılıyor. Öğrenciler geri sayım yaparken diğer taraftan ise sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

YKS'nin sınav giriş yerleri henüz belli açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlandığı zaman erişim sayfası haberde yer alacak.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45