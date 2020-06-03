03.06.2020 - 09:54 |
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı?
YKS bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'de TYT , AYT ve YDT oturumları yapılacak. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler sınav giriş yerleri ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığını takip ediyor. İşte YKS sınav yerleri ile ilgili detaylar...
Haziran ayına girilmesiyle beraber YKS için gerim sayım başladı. Haziran ayının son günlerine doğru gerçekleştirilecek olan YKS'ye yaklaşırken sınav yerlerinin açıklanması öğrenicilerde tarafından heyecanla bekleniyor. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2020?
27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS'nin sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlandığı zaman erişim sayfası haberde yer alacak.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 senesinde YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
İstanbul'da sosyal mesafesiz yolculuk... 14 kişilik minibüse 30 kişi bindiKoronavirüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak Esenyurt’ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı. Minibüs sürücüsü, “Mecburen yolcuları aldım” derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.