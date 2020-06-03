YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

Haziran ayına girilmesiyle beraber YKS için gerim sayım başladı. Haziran ayının son günlerine doğru gerçekleştirilecek olan YKS'ye yaklaşırken sınav yerlerinin açıklanması öğrenicilerde tarafından heyecanla bekleniyor. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2020?

27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS'nin sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlandığı zaman erişim sayfası haberde yer alacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 senesinde YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45