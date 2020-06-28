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28.06.2020 - 11:23 | | DHA

YKS sınavına giren 2 torun sahibi kadının hedefi, Hacettepe Tıp!

Rize’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren 4 çocuk, 2 torunu olan Naciye Dinç (57), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

YKS sınavına giren 2 torun sahibi kadının hedefi, Hacettepe Tıp!

Kentte, eğitim-öğretimine yıllar önce ara veren Naciye Dinç, yarıda kalan öğretimi tamamlayıp lise diploması almak için okumaya karar verdi. Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 'Yüzyüze Eğitim Programı'na kayıt yaptıran Dinç, 4 yılda liseyi tamamladı. Okuma ve çalışma azmiyle okuldaki diğer öğrencilerin ilgi odağı olan Naciye Dinç, birincilikle tamamladığı okulun mezuniyet töreninde kep attı, aldığı başarı belgesinin mutluluğunu yaşadı. Naciye Dinç, üniversite hayali için hazırlık yaptı. Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AYT'ye giren Dinç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuma hayali kuruyor.  

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Naciye Dinç, "Gençlere örnek olmak istiyorum. Oğlum vasıtasıyla okumaya başladım. 4’üncü sınıfta okulumu bırakıp hafızlık yapmaya başladım. Sonra hafızlığı bıraktım. Okumak içimde bir ukde kalmıştı. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Hedefim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumak. Kazanmak kolay değil. Olmazsa Gastronomi okumak isterim’’ dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarı ile başladıTürkiye’de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul’da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
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