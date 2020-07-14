ÖSYM YKS sınav sonuç tarihini açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, tercihler ne zaman yapılacak?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler sınav sonucunda başarı sıralamalarına ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlanan kılavuzun içerisinde yer alıyor. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler hangi tarihte yapılacak?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı yer aldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih süreci ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.