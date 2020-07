YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavı uygulandı. Toplam üç ayrı oturumda tamamlanan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleşti. İki yıllık ve ya dört yıllık üniversite bölümlerini tercih edece olan adaylar heyecan dolu. Öncelikle sonuçlarını öğrenmek ardından tercihlerini yapmak için sabırsızlanan üniversite adayları, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları 2020 açıklandı mı? sorularına cevap arıyor. İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde belirtilen sonuç tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.



Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:



 Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

 TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

 Yerleştirme puanları ve başarı sıraları



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.



Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.