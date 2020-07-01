YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevapları ekranı için TIKLA!

YKS soruları, cevapları ve sonuç açıklama tarihi ile ilgili hafta sonu sınava giren öğrencilerin gündeminde bulunuyor. YKS sınavından sonra sorular ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar sorular ve cevap anahtarını inceleyerek sınavları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Şimdi ise milyonlarca öğrencinin güz sınav sonuçlarına çevirildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı yer aldı.

YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YABANCI DİL TESTİ (YDT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE) İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS BARAJ PUAN KAÇ?

Baraj puanı bu sene TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi.