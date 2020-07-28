YKS tercih kılavuzu ekranı için TIKLA! İşte 2020 YKS taban puanları ve kontenjanları...

YKS sonuçları dün açıklandıktan sonra bugün ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığını sosyal medya hesabından paylaştı. Sınava giren adaylar YKS kılavuzu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte YKS kılavuzu ve 2020 taban puanları...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Değerli YKS adaylarımız,

güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu internet sitemizde yayımlanmıştır.

2020-YKS tercih işlemlerinizi 06-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim."

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.