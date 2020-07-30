YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas ile Üniversite tercihleri nasıl yapılır, tercihler başladı mı?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Binlerce Üniversite öğrencisi adayı bu yıl Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen YKS sınavında ter döktü. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından merak içerisinde Üniversite taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başlamıştı. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak ve hayatlarının geri kalanında idame ettirmek istedikleri meslekleri seçecek olan adaylar YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından rahat bir nefes aldı. Peki YKS tercihleri ne zaman alınmaya başlanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?

YKS tercihleri ÖSYM tarafından 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN TERCİH VE KONTENJAN AÇIKLAMASI

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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