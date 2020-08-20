YKS tercih sonuçları 2020 araştırılıyor! 6-14 Ağustos YKS tercih sonuçları belli oldu mu?

2019 - 2020 Eğitim yılının üniversite sınavına katılan adaylar, YKS tercih işlemlerini geçtiğimiz günlerde yaptı. Şimdilerde sonuçları öğrenmek için sabırsızlananlar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak arayışını gerçekleştiriyor. ÖSYM'nin yayımladığı YKS tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihleri yer aldı. Üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için büyük sabırsızlık başladı. Üniversite hayali kuran ve bu yıl üniversiteye başlamak isteyen adayların meraklandığı YKS tercih sonuçları için son gelişmeler haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgii herhangi bir paylaşım yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.







