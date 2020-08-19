YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları için geri sayılıyor

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında baraj puanını geçen adaylar tercihlerini yaptılar. YKS sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinde yer alacak. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 6-14 ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tariH henüz duyurulmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDE YER ALACAK?

YKS tercih sonuçları belli olduğu zaman "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde adaylara duyurulacak.