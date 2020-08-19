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19.08.2020 - 10:43 |

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları için geri sayılıyor

YKS tercih sonuçları sınava giren adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. YKS tercihlerinin 14 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte adayların gözlerini tercih sonuçlarına çevrildi. YKS sonuçları belli olduğu zaman ÖSYM sonuç açıklama sisteminde yer alacak. İşte 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları için geri sayılıyor

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında baraj puanını geçen adaylar tercihlerini yaptılar. YKS sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinde yer alacak. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 6-14 ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tariH henüz duyurulmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDE YER ALACAK?

YKS tercih sonuçları belli olduğu zaman "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde adaylara duyurulacak.

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