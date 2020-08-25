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25.08.2020 - 00:55 |

YKS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS sonucu açıklaması

Yurt genelindeki binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. Peki üniversite adayı binlerce gencin beklediği YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS sonucu açıklaması

YKS tercih sonuçları için üniversite adayları tetikte...Bu hafta açıklanacağı söylenen YKS tercih sonuçları için ÖSYM sonuç sayfası yoğun ilgi görüyor. 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmeyi hedefleyenler YKS tercih sonuçlarını bir an önce öğrenmek istiyor. Peki YKs tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamaları: 'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

 
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