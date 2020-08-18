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18.08.2020 - 17:41 |

YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. YKS tercihleri yapan adaylar büyük bir heyecanla YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika detayları...

YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı haziran ayında gerçekleştirildi. Daha sonra ise YKS'ye giren ve baraj puanını geçen adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercihler 14 Ağustos 2020 tarihinde son buldu. Şimdi ise adayların gözler YKS 2020 tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı. Üniversite kayıtları 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

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