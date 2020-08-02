YKS tercihleri ne zaman 2020?, nasıl yapılacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Şimdi ise milyonlarca adayın gözleri YKS tercihlerine çevrildi. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda tercihlerin yapılacağı tarih ile taban puanlar yer aldı. İşte YKS tercih tarihleri 2020...
27-28 Haziran 2020 tarihinde YKS 3 oturumda gerçekleştirildi. 2020 YKS sonuçları ise 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. Tercihler başlamadan önce YKS Programlare ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2020? İşte detaylar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?
2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.
YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
Kılavuzda yer alan bilgilere göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak adayları kendileri tercihleri yapacaklardır.
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BARAJ PUANLARINA GÖRE YÜZDELİKLER
TYT'ye katılan adaylardan yüzde 77,32'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 81,12'si 150 ve üzerinde puan alırken, erkeklerin yüzde 73,57'si barajı geçti.
AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 83,02'si, eşit ağırlıkta yüzde 73,26'sı barajı geçti.
YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.