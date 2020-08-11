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11.08.2020 - 10:35 |

YKS tercihleri ne zaman bitecek 2020? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri 6 Ağustos'ta başladı. Adaylar aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Tercihlerin biteceği ve YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. İşte 2020 YKS tercihlerin biteceği tarih...

YKS tercihleri ne zaman bitecek 2020? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS tercih süreci devam ediyor. Tercihlerin bitmesine sayılı günler kaldı. Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyorlar. Tercih yapmak için adayların TYT'den 150, AYT ile YDT sınavından 170 baraj puanını almaları gerekiyor.Peki 2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2020?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir detay bulunmuyor. Tercih işlemlerinin tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanması bekleniyor.

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