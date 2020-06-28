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28.06.2020 - 17:44 |

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavında öğrenciler ter döktüler. YKS'nin ilk oturumu 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Bugün ise 10.15'te başlayan AYT tamamlandı. YKS tercihleri ve sonuçları ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. İşte YKS tercihleri ve sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin TYT ve AYT oturumları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci YKS ile ilgili çeşitli detayları araştırıyor. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adayları tercih sürecine geçecekler. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihlerinin sonuçlar açıklandıktan sonraki günlerde başlaması bekleniyor.

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