YKS (TYT - AYT - YDT) ertelendi mi? Üniversite sınavı iptal edildi mi?
Corona vürüsü dünyaya korku salarken Türkiye bir dizi önlem alıyor. Bunlardan bazıları okulların tatil olması, üniversitelerin tatil edilmesi ve AÖL sınavının iptali... Şimdi yakın zamanda sınava girecek adayların akıllarında sınav ertelemeleri var. Özellikle de YKS'nin ertelenip ertelenmediği merak ediliyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ertelendi mi? Üniversite sınavına girecek olan yüz binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. Haziran ayına kısa süre kala ÖSYM'den bir açıklama bekleniyor. İşte detaylar...
YKS ERTELENDİ Mİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ertelediğine dair henüz hiçbir gelişme yok. ÖSYM konu hakkında açıklama yapmazken yakın bir zamanda duyuru yapılması bekleniyor.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHLERİ
YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları YKS geç başvuru ücreti olarak 105 TL yatıracak.
YKS SINAV TARİHLERİ
YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.
YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.