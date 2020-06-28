28.06.2020 - 15:52 | | AA
YKS'nin 3. ve son oturumu YDT başladı
Son dakika haberi... YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre veriliyor. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alıyor.
Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Drone kullanmadan önce bu bilgilere kulak verinİnsansız hava aracı drone'lar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Elektronik marketlerden rahatlıkla bu tür cihazları alan kişilerin büyük çoğunluğu, ilk uçuşlarını site içindeki ev ya da villalarının görüntülerini çekerek yapıyorlar. Profesyonel drone pilotu Semih Berk "İnsanların yaşadığı evlerin bulunduğu mahallerde de mutlaka izin alarak uçuş yapılması gerekiyor. Aksi halde büyük para cezaları ile karşılaşılabilirler" dedi.