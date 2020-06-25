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25.06.2020 - 19:51 | | AA

YKS'ye girecek öğrenciler ile velilerine Ankara'da ücretsiz ulaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

YKS'ye girecek öğrenciler ile velilerine Ankara'da ücretsiz ulaşım

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.

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