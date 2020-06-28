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28.06.2020 - 12:36 | | İHA

YKS'ye giren adayları bekleyen velileri polis uyardı!

Adana polisi YKS'ye giren adayları bekleyen velilerine maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı yaparken bir kadının "o benim eşim" diye yanıt vermesi dikkat çekti.

YKS'ye giren adayları bekleyen velileri polis uyardı!

YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav nedeniyle adayları yalnız bırakmayan veliler de okul bahçesinden dışarı çıkartıldı.

YKSye giren adayları bekleyen velileri polis uyardı

Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen velilere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı yaptı. Toplu halde oturan bir aileyi sosyal mesafeye uymaları konusunda polis uyarınca bir kadın "o benim eşim" yanıtını verdi. Polis ise "eşiniz olabilir yine de sosyal mesafe kuralına uyalım" diye cevap verdi. Bunun üzerine aile sosyal mesafeye uygun şekilde oturdu.

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