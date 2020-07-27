YKS'ye planlı çalışarak, Türkiye birincisi oldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Aydemir, TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu.

Aydemir, AA muhabirine, birinci olmanın kendisine de sürpriz olduğunu, sabah sınav sonucuna bakınca çok mutlu olduklarını söyledi.

"ÜÇ YILDA BİR ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORDUK"

Sınava "not alarak" çalıştığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Gün içinde ne yapacağımı biliyordum. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum. Böyle olunca netlerim arttı. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip, sorunu çözüyordum."

Aydemir, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümü okumak istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Annesi Edebiyat Öğretmeni Yeliz Aydemiz ise oğlunun düzenli çalıştığını, hiç müdahale etmediklerini anlattı.

Ders çalışma planını oğlunun yaptığını aktaran Aydemir, "Kendisi başardı ama derece yapacağını tahmin ediyorduk, çok mutluyuz." dedi.

"LİSEYİ DE DERECEYLE KAZANMIŞTI"

Okulun Müdürü Nuray Özcan ise sınavda Türkiye'de ilk bine giren 15 öğrencileri olduğunu, fen lisesi olmasına rağmen İngilizce'den 9'uncu olan öğrencinin de kendi okullarından çıktığını anlattı.

Deniz'in, liseyi de dereceyle kazandığını, yatılı okuduğunu hatırlatan Özcan, "Çok saygılı efendi, arkadaşlarıyla paylaşımcı bir öğrenciydi. Derece alması bizi çok gururlandırdı." dedi.

YKS BİRİNCİ ÖZDEMİR: İNANDIM VE BAŞARDIM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Nevşehir'deki özel bir okulda fen lisesi öğrencisi olan Hüseyin Kağan Özdemir (18), Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde etti. Hayalinin Tıp Fakültesi'nde okumak olduğunu belirten Özdemir, "Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım" dedi.

Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Nevşehir'deki özel bir kolejde eğitim gören Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT alanında 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde eden 5 kişiden biri oldu. 120 sorudan sadece bir Türkçe sorusunu yanlış cevaplayan Özdemir, sınav sonrasında soruları incelediği zaman iyi bir sonuç beklediğini, ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Öğretmen ailenin iki çocuğundan biri olan Hüseyin Kağan Özdemir, başarısında emeği geçen başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

'SONUCU GÖRDÜĞÜM GİBİ ANNEME SARILDIM'

Sınav sonuçlarını, akraba ziyaretleri yapmak için geldiği Bursa'da öğrendiğini belirten Hüseyin Kağan Özdemir, "Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. Ama içimden de bu kadar iyi yapacağım geliyordu. Sonuçlar açıklandığın çok sevindim. 119 net yaptım. 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama 1 yanlışla da 1’inci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçeden 1 yanlışım var. Sonuçlar açıklandı hemen bakalım diye sabah ailem uyandırdı. Sonuçları görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında 1’inciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum" dedi.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Sosyoloji ve Tıp alanında ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Tıp okuyarak doktor olmak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece 1’inci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

'MESLEKTAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Oğlunun Türkiye birinciliği elde etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten baba Mahir Özdemir, eşinin ve kendisinin de matematik öğretmeni olduğunu belirterek, "Oğlumun birinci olması beni bir baba olarak çok mutlu etti. Katkıda bulunan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Duygularımı tarif edemiyorum, çok mutluyum. Çok fazla bir şey söylememize gerek yoktu. Kendisi zaten sorumluluğunu bilen bir öğrenciydi. Çalışıyordu ama bizler de nasıl planlı çalışması gerektiği konusunda yardımcı oluyorduk. Onun haricinde tamamen başarı kendisine ait. Kendisi planladı ve kendisi çalıştı. Kendisinin hakkında bir hayalim yoktu ama kendisinin bütün kararını destekliyorum" diye konuştu.