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15.02.2021 - 11:44 |

YÖK duyurdu! Anket sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖK anketine katılım sayısı...

Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim gören üniversiteler için YÖK anket hazırladı. Geçtiğimiz hafta yapılan YÖK anketi üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin büyük ilgisine uğradı. Erişime kapatılan YÖK anketi için sonuç heyecanı başladı. YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Peki YÖK anket sonuçları açıklandı mı, henüz açıklanmadıysa YÖK anket sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖK'ten duyuru...

YÖK duyurdu! Anket sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖK anketine katılım sayısı...

2020 Yılı Mart ayından bu yana salgını devam eden koronavirüs üniversite eğitimini de etkiledi. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine YÖK'ten anket sunulucağı bugün bildirildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" dedi. Peki YÖK anket nerede, YÖK uzaktan eğitim anket sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖK ANKET SONUÇLARU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK DUYURDU

YÖK duyurdu Anket sonuçları ne zaman açıklanacak İşte YÖK anketine katılım sayısı...

YÖK'TEN PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN ONLİNE EĞİTİME İLİŞKİN ANKET

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor.

“Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

“Öğrenci" ve “akademisyenler"e yönelik olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.

Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.​

 

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli yüz yüze eğitim açıklamasıKöy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüz eğitimle ilgili Bakan Selçuk, 'Her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. 49 bin 300 civarı okulumuz yüz yüze eğitime hazır' dedi. Aşılama listelerinin Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini söyleyen Bakan Selçuk, 'öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak' açıklamasını yaptı. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklamalarda bulundu. Saraç, 'Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır' dedi. İşte yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın açıklamaları...
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