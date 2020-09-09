YÃ–K duyurdu! Ãœniversitelerde yeni dÃ¶nem

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YÃ–K'Ã¼n internet sitesinden "GeleceÄŸin Bilim Ä°nsanlarÄ± Ä°Ã§in YÃ–K-Gelecek Projesi"ne iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶zellikle geliÅŸmesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tamamlayan Ã¼niversitelerde, daha Ã¶zel alanlarda uzman insan gÃ¼cÃ¼ne ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna iÅŸaret edildi.

Â Bu ihtiyacÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n hakkaniyet ve fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi Ã§erÃ§evesinde olmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, meselenin diÄŸer yÃ¶nÃ¼nÃ¼n de Ã¼niversitelerin bilimsel faaliyetleri ve misyonlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nma yolundaki tercihleri ve Ã¶ncelikleriyle uygun ÅŸekilde iliÅŸkilendirilmesi olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Â BÃ¼tÃ¼n Ã¼niversitelerin ve Ã¶zellikle kadro rejimi itibarÄ±yla farklÄ± statÃ¼deki devlet Ã¼niversitelerinin, kadro kullanÄ±mÄ± konusunda TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nma yolundaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne uygun merkezi bir planlamaya ihtiyacÄ± bulunduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Ã¼niversitelerde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± istihdamÄ±nÄ±n YÃ–K tarihi boyunca merkezi sistemin, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na toplam kadro sayÄ±sÄ± belirleyerek tahsis etmesi, unvan bazÄ±nda belirlenen kadrolarÄ±n kurumlarda kullanÄ±m izninin kamu yararÄ± gÃ¶zetilerek YÃ–K tarafÄ±ndan izne baÄŸlanmasÄ±, Ã¼niversitelerin bunlar iÃ§in aradÄ±klarÄ± Ã¶zel ÅŸartlarÄ± belirleyip ilana Ã§Ä±karak atama sÃ¼reÃ§lerini kendi kararlarÄ±yla sonlandÄ±rmalarÄ± ÅŸeklinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â

Ä°lk kez uygulanacak proje Ã¼Ã§ aÅŸamada gerÃ§ekleÅŸtirilecek

Â AÃ§Ä±klamada, "Bu sene yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim tarihimizde akademik kadro kullanÄ±mÄ±nda yeni bir yÃ¶ntem hayata geÃ§irilecektir. Bu yÃ¶ntem, 'yeni YÃ–K' tarafÄ±ndan bir proje mantÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde kurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Projenin adÄ± YÃ–K-Gelecek Projesi'dir. Ä°lk kez uygulanacak proje Ã¼Ã§ aÅŸamada gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Birinci aÅŸama Ã¶ncelikli alan araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi istihdamÄ±, ikinci aÅŸama Ã¶ncelikli alan Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi istihdamÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸama akademik liyakat-kariyer platformu." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Â "BugÃ¼n yeni bir projenin haberi deÄŸil, hayata geÃ§irilen ilk adÄ±mÄ±nÄ±n kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Yeni YÃ–K olarak, koyduÄŸumuz hedef doÄŸrultusunda yeni bir kurguyu hayata geÃ§iriyoruz. Ä°nÅŸallah diÄŸer projelerimiz gibi bunda da kÄ±sa zamanda Ã¶nemli mesafeler katedeceÄŸiz. Bu projenin bir Ã§Ä±ktÄ±sÄ± da sistem iÃ§inde Ã¼lkenin Ã¶ncelikli alanlarÄ±nda nitelikli bilgi Ã¼retmeye aday olan genÃ§lere imkan tanÄ±ma, onlara sahip Ã§Ä±kma ve onlarÄ±n baÅŸarÄ±nÄ±n Ã¶dÃ¼llendirileceÄŸine dair inanÃ§larÄ±nÄ± pekiÅŸtirmek olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Â AÃ§Ä±klamada, yeni YÃ–K tarafÄ±ndan Ã¶ncelikli alanlar, ihtisaslaÅŸma, aÃ§Ä±k bilim, Ã¼niversitelerde Ã§eÅŸitlilik, araÅŸtÄ±rma Ã¼niversiteleri, bÃ¶lgesel kalkÄ±nma odaklÄ±, mesleki uygulama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ve tematik Ã¼niversiteler, temel bilimlerde Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ± sÄ±nÄ±flarÄ±, YÃ–K 100/2000- Ã¶ncelikli alanlarda doktora, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, geleceÄŸin meslekleri gibi kavramlarÄ±n da daha Ã¶nce TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sistemine kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Â Ä°lk kez "Ã¶ncelikli alanlarda" araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi ilanÄ±na Ã§Ä±kÄ±lacak

Â AÃ§Ä±klamada, projeyle ilk kez Ã¶ncelikli alanlarda araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi ilanÄ±na Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Uzun yÄ±llardÄ±r var olan sistemin genel ve cari uygulama olarak yine sÃ¼receÄŸi, 2020'de merkezi olarak belirlenen toplam atama izin sayÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼niversitelere tahsis edildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, projenin birinci aÅŸamasÄ±na iliÅŸkin, "Fakat bunun yanÄ± sÄ±ra, yani devam etmekte olan bu ana yola ilave olarak, hacim itibarÄ±yla daha kÃ¼Ã§Ã¼k/daha az sayÄ±da kadronun tahsis edileceÄŸi farklÄ± bir yol daha uygulamaya sokulmaktadÄ±r. Ä°lk defa uygulanacak bu sistem diÄŸer projelerimizde olduÄŸu gibi YÃ–K tarafÄ±ndan basit, sade ve yalÄ±n bir ÅŸekilde kurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, bu yÃ¶ntemin Ã¶zelliklerine iliÅŸkin ÅŸunlar kaydedildi:

Â "Ãœlkemizin Ã¶ncelikli alanlarÄ±nÄ±n belirlenmesi ve bu alanlarda doktora programlarÄ±na aÃ§Ä±lmasÄ±. Ä°lave kadro tahsisi yapÄ±lacak (ilave atama izni verilecek) Ã¼niversitelerin, YÃ–K tarafÄ±ndan belirlenen, Ã¼lkemizin Ã¶ncelikli alanlarÄ±nda doktora eÄŸitimi verebilme yetkinliÄŸine sahip olmasÄ±. Tarif edilen kadro iÃ§in belli bir kiÅŸinin deÄŸil, ihtiyaÃ§ duyulan profilin tanÄ±mlanmasÄ±. Hak ve adalet duygusunu zedelemeyecek, fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini gÃ¶zetmek Ã¼zere ilan edilen kadro iÃ§in baÅŸvuru yapabilecek yeterince adayÄ±n sistemde bulunuyor olmasÄ±na dikkat edilmesi. AdaylarÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve seÃ§iminin cari usule gÃ¶re Ã¼niversitelerimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±."

Â AÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sisteminin 'liyakat ve ehliyet' Ã§erÃ§evesinde ÅŸekillendirilmesine ve Ã¼niversitelerimizin ihtisaslaÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak 'Ã–ncelikli Alan AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi' atamalarÄ±yla, iki Ã¼Ã§ sene zarfÄ±nda yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde hissedilebilir iyileÅŸme hedeflenmektedir." deÄŸerlendirmesine yer verildi.

Â YÃ–K tarafÄ±ndan belirlenen koÅŸullarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel ÅŸart koÅŸulamayacak

Â "Proje kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncelikli alanlarÄ± belirlenmiÅŸ ve 'adrese teslim' olmamak kaydÄ±yla bu alanlarda doktora eÄŸitimi yapan Ã¶ÄŸrencilere araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi kadrolarÄ±na atanma imkanÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." bilgisi paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamada, genel kadro kullanÄ±mÄ± Ã¼niversitelerce sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, bu daha az sayÄ±daki araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisinin atanmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliklerine odaklanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak YÃ–K tarafÄ±ndan belirlenen koÅŸullarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸart koÅŸmamak kaydÄ±yla sÃ¼reÃ§lerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinin yine Ã¼niversitelere bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â AÃ§Ä±klamada, "Ã–ncelikli alanlara araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi atanmasÄ±nÄ± hedefleyen ve 'yeni YÃ–K' tarafÄ±ndan sade ve yalÄ±n ÅŸekilde kurgulanan bu proje, diÄŸer pek Ã§ok projemiz gibi TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimi iÃ§in bir ilktir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"Ã–ncelikli Alanlar AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi" kadrosu iÃ§in ek atama izinleri verildi

Â 2020'de "yeni YÃ–K" anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu alanlardaki nitelikli insan gÃ¼cÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in "Ã–ncelikli Alanlar AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi" kadrosu iÃ§in "ek" atama izinlerinin de verildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, izin verilen Ã¶ncelikli alanlardan bazÄ±larÄ± ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

Â "Yapay Zeka, Veri Bilimi, Mikro ve Nanoteknoloji, AkÄ±llÄ± ve YenilikÃ§i Malzemeler, GÄ±da Ãœretimi, Ä°ÅŸleme ve Teknolojisi, GÄ±da Biyoteknolojisi, SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir TarÄ±m, Zootekni ve Hayvan Besleme, MolekÃ¼ler Farmakoloji, Ä°laÃ§ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± ve AÅŸÄ±, Biyoteknoloji, UluslararasÄ± GÃ¼venlik ve TerÃ¶r, EÄŸitimde DijitalleÅŸme, Ä°nsan Beyni ve NÃ¶robilim."

"Ã–ncelenen 'kiÅŸiler' deÄŸil, 'Ã¶ncelikli alanlar'dÄ±r"

Â AÃ§Ä±klamada, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunuldu:

Â "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sisteminde 2 bin 200 Ã¶ÄŸrencimiz, Ã§eÅŸitli Ã¼niversitelerde, Ã¶ncelikli alan olarak belirlenen bu alanlarda doktora eÄŸitimlerine devam etmektedir. DiÄŸer bir ifadeyle hiÃ§bir pozisyon/kadro ilanÄ± belirlenmiÅŸ kiÅŸiler iÃ§in olmayÄ±p, belirlenmiÅŸ alanlar iÃ§indir. Burada Ã¶ncelenen 'kiÅŸiler' deÄŸil, 'Ã¶ncelikli alanlar'dÄ±r.

Â Bu projeyle Ã¼lkemizin Ã¶ncelikli alanlarÄ±nda nitelikli insan gÃ¼cÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi eksikliÄŸini gidermek iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lmaktadÄ±r. Bu kadrolara yapÄ±lacak atamalarÄ±n tamamÄ±yla 'liyakat' Ã§erÃ§evesinde olmasÄ± iÃ§in, belli bir Ã¼niversitenin havuzundan deÄŸil, TÃ¼rkiye'nin havuzundan yararlanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirilecek olmasÄ±, bu Ã¶nemli adÄ±mÄ± daha da deÄŸerli kÄ±lmaktadÄ±r."

Â AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca yeni YÃ–K'Ã¼n giriÅŸimleri sonucunda temel bilimler, ziraat, orman, veterinerlik, su Ã¼rÃ¼nleri, astronomi ve uzay bilimleri, yer bilimleri ve felsefe alanlarÄ±nda lisans burslarÄ± ve "YÃ–K 100/2000 Doktora Projesi" ile de doktora bursu verildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

"Ã–ncelikli alan Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi istihdamÄ±" da yakÄ±nda aÃ§Ä±klanacak

Â YÃ–K-Gelecek Projesi'nin ikinci aÅŸamasÄ±na iliÅŸkin de aÃ§Ä±klamada ÅŸu bilgilere yer verildi:

Â "Projenin ikinci ayaÄŸÄ± ise Ã¼lkemizin kalkÄ±nma yolundaki Ã¶ncelikli ve Ã¶zellikli alanlarÄ±nda Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi atamalarÄ± iÃ§in verilecek olan 'ek' izinlerden oluÅŸacaktÄ±r. Ãœniversitelerimizin bu alanlarda temayÃ¼z eden ilgili bÃ¶lÃ¼mlerine tahsis edilecek olan 'ek' Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kadro ilanlarÄ± ile 'baÅŸarÄ±lÄ± bÃ¶lÃ¼mler' daha da gÃ¼Ã§lendirilmek suretiyle Ã¶dÃ¼llendirilecektir.

Â Projenin 'Ã–ncelikli Alan Ã–ÄŸretim Ãœyesi' ayaÄŸÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde akademi camiasÄ± ve kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Bu paylaÅŸÄ±mda Ã¼niversitelerin ve alanlarÄ±n nasÄ±l seÃ§ildiÄŸine dair bilgilendirme de yapÄ±lacaktÄ±r. BÃ¶ylelikle bu ay iÃ§inde YÃ–K-Gelecek Projesi'nin Ã¼Ã§ aÅŸamasÄ± da hayata geÃ§irilerek sisteme kazandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. "

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