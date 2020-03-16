YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! YÖKDİL, ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından sonuçları heyecan içerisinde bekleyen adaylara sevindiren haber geldi. YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreler ile sorgulama yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının 14:00 itibariyle açıklandığı duyuruldu.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI